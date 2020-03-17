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Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün...

Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır"

17.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:49
Fenerbahçe:
Fenerbahçe : "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor

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