Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Seride 3-2 önde olan Anadolu Efes, maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe, seyircisi önünde maçı kazanmak ve şampiyonluğu son maça bırakmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç 19 Haziran Çarşamba saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki TRT Spor canlı yayını ile online izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle

FİNAL SERİSİNDE OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES'İN 13. RANDEVUSU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.