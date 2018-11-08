Fenerbahçe-Anderlecht

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe
ile Anderlecht
arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç
)
Fenerbahçe: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Jailson
, Eljif Elmas
, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani
Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Gerkens, Kums, Trebel, Makarenko, Bakkali, Dimata
İsveç,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 18:14