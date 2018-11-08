08 Kasım 2018, 18:14
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Fenerbahçe-Anderlecht

Fenerbahçe-Anderlecht

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şu şekilde: Stat: ÜlkerHakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç)Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Ülker

Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Gerkens, Kums, Trebel, Makarenko, Bakkali, Dimata İsveç,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 18:14



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