Fenerbahçe-Anderlecht Maçı Öncesi Dostluk Yemeği

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçı öncesi sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Anderlecht Başkanı ve yöneticileri ile yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından Etiler'de bir restoranda organize edilen yemekte başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyelerinden Metin Şen , Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Selahattin Baki ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler yer aldı. Yemeğe Anderlecht Kulübü Başkanı Marc Coucke, CEO'su Jo Van Biesbroeck, sportif direktör Luc Devroe, genel müdür Michael Verschueren ile UEFA Delegesi Dag Vestlund da katıldı.

Anderlecht Başkanı Marc Coucke ile Ceo'su Jo Van Biesbroeck ve UEFA Delegeleri, sarı lacivertli kulübün anı defterine yazı yazdı.

Yenilen yemeğin ardından iki kulüp başkanları ve yöneticileri birbirlerine başarı diledi ve karşılıklı hediyeler sunuldu. Başkan Ali Koç, Anderlecht Başkanı Marc Coucke'a üzerinde iki takımın logolarının yer aldığı bir şilt ve Fenerbahçe forması takdim ederken; Coucke ise Ali Koç'a Anderlecht forması hediye etti.