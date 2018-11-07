Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 4. haftasında yarın sahasında Belçika
temsilcisi Anderlecht
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı
'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları süren Mehmet Topal
ve Oğuz Kağan Güçtekin
'in yanı sıra kulübün idari kararıyla Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyen Yassine Benzia
, antrenmanda yer almadı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşma, yarın saat 18.50'de başlayacak.
Avrupa,Fenerbahçe,Anderlecht
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:37