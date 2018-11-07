Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 4. maçında yarın Belçika
temsilcisi Anderlecht
'i konuk edecek Fenerbahçe
, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı
'nda, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına açık bölümünde futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana, sakatlıkları süren Mehmet Topal
ile Oğuz Kağan Güçtekin
'in yanı sıra idari kararla kadro dışı bırakılan Yassine Benzia
katılmadı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 18.50'de başlayacak.
Avrupa,Anderlecht,Fenerbahçe
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:53