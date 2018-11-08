Fenerbahçe-Anderlecht Maçından Notlar

Fenerbahçe
Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda Belçika
temsilcisi Anderlecht
'le oynadıkları maçta takımını, son yaptıkları karşılaşmanın ilk 11'inden iki değişiklikle sahaya sürdü.
Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray
'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde oynattığı Yassine Benzia
'nın yerine İslam Slimani
'yi, Mauricio Isla
'nın yerine ise Şener Özbayraklı
'yı görevlendirdi.
Kalede Harun Tekin
'in bulunduğu Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel
, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım
'dan oluştu. Savunmanın önünde Jailson
ile Eljif Elmas
oynarken, kanatlarda Andre Ayew ile Mathieu Valbeuna yer aldı. Sahaya çift santrforla çıkan Fenerbahçe'nin ileri ikilisi ise Michael Frey
ile Slimani oldu. Koray Şener
unutulmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden genç taraftar Koray Şener'i unutmadı.
Maç öncesi Okul Açık Tribünü'nde Şener için bir koreografi yapıldı. Tribünde, siyah kartonlar açıldı ve Koray Şener'in, iki tarafında sarı-lacivert kanat olan büyük boyutlu fotoğrafı, makaralı sistemle yukarı çekildi. Fotoğrafın altında da "Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın" yazılı pankart yer aldı.
Taraftarların büyük çoğunluğu siyah renkli kıyafetlerle tribünlere geldi.
Öte yandan, Koray Şener'in vefatı nedeniyle maç öncesi statta müzik yayını yapılmadı. Taraftarlar da maçtan önce sadece Koray Şener lehine tezahüratlar yaptı ve hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.
Fenerbahçe'de kadroda olmayan isimler
Sarı-lacivertli takımda, maç kadrosunda olmayan isimlerin fazlalığı dikkati çekti.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal
ve Oğuz Kağan Güçtekin
, Anderlecht maçını kaçırdı. Sakatlığı süren ve UEFA listesinde olmayan Tolga Ciğerci
ile Mehmet Ekici
de kadroda yer almadı. İdari kararla kadroya alınmayan Yassine Benzia, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel
, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe
, Carlos Kameni ile Ozan Tufan
, UEFA kadrosunda olmayan Roberto Soldado
, Ferdi Kadıoğlu
ile Berke Özer de bu maçta listede yer bulamadı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk
da kadroda yer almadı
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Erten Ersu
, Isla, İsmail Köybaşı
, Mahsun Çapkan, Diego Reyes, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli şans bekledi.
Mahsun Çapkan ilk defa
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Mahsun Çapkan, ilk kez A takım seviyesinde bir maçta kadroda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında profesyonel sözleşme imzaladığı Mahsun, yedekler arasında yer aldı.
Ampute Milli Futbol
Takımı, Kadıköy
'de Fenerbahçe Kulübü
, Meksika
'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı
'nı Ülker Stadı
'nda misafir etti.
Karşılaşmadan önce kupayla tribünleri dolaşan ay-yıldızlı ekip, taraftarlardan büyük bir alkış aldı. Taraftarlar, "Türkiye
sizinle gurur duyuyor." diye tempo tuttu.
Maçın başlamasına kısa bir süre kala da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
, Ampute Milli Futbol Takımı'na bir plaket takdim etti.
Koeman'dan Benzia açıklaması
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, kadroda yer almayan Benzia hakkındaki kararı kendisinin verdiğini söyledi.
Maçtan önce yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Koeman, "Prensip olarak Benzia kararı bugünlük bir karar. Lig maçında bizimle olacak gibi görünüyor. Bu karar yönetim tarafından değil, benim tarafımdan alındı." ifadelerini kullandı.
Yassine Benzia,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 19:25