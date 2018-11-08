Fenerbahçe - Anderlecht Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe
sahasında Anderlecht
'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi İsveçli hakemler Andreas Ekberg, Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yönetecek.
Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Harun- Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson
, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani.
Anderlecht: Didillon- Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali. - İstanbul
Avrupa,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 17:47