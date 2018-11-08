08 Kasım 2018, 17:47
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Fenerbahçe - Anderlecht Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe - Anderlecht Maçının İlk 11

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i konuk edecek.



UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi İsveçli hakemler Andreas Ekberg, Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg yönetecek.

Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Harun- Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani.

Anderlecht: Didillon- Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali. - İstanbul Avrupa,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 17:47



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