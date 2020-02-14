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Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu.

14.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:04Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor
'nin, MKE ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar kadroya dahil edilmezken, kafilede uzun bir sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, Ankara'daki kamp kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç." - İSTANBUL

Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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