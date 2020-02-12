Haberler » Spor » Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

12.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:06Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 22'nci haftasında cumartesi günü MKE ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.30'da başlayan antrenmanda, ilk etapta salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yapıldı. Ardından koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GMG Kırklarelispor maçına 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 16:45:05