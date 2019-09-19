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Fenerbahçe, ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü ile cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19.09.2019 15:35Fenerbahçe, ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü ile cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'deki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından antrenmanda iki gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertlilerin idmanı, 3 takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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