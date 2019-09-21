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Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Ankaragücü maçı izle

İki sarı lacivertli takım, Fenerbahçe ile Ankaragücü, bu akşam kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Geçen hafta aldıkları Alanyaspor yenilgisini unutturmak isteyen Fenerbahçe'de futbolcular galibiyet sözü verdiler. Fenerbahçe Ankaragücü maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21.09.2019 12:04Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Ankaragücü maçı izle

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Ankaragücü, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe, Ankaragücü maçında iyi bir futbol ve galibiyet ile kendini affettirmek istiyor. Maç öncesinden Fenerbahçe'nin 7 puanı, Ankaragücü'nün 5 puanı bulunuyor. Fenerbahçe Ankaragücü maçı saati, yayınlanacak kanal ve maçın muhtemel ilk onbirleri ile detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe - Ankaragücü maçı, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ve beIN Connect üzerinden sporseverler ile buluşacak.

FENERBAHÇE'DE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ BİRLİK MESAJI

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe'de futbolcular, bu akşam MKE Ankaragücü ile yapacakları maç öncesinde birliktelik ve galibiyet mesajı verdi. Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde eden Fenerbahçe'de futbolcular, Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşanan mağlubiyeti, MKE Ankaragücü'nü yenerek unutturmak istiyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, sahalarında MKE Ankaragücü'nü yenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım'ın bu akşam forma giymesi beklenmiyor.

Ankaragücü'nde tek eksik cezası devam eden Stelios Kitsiou.

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Gündem, Spor, Güncel

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