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Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Yanal, Jailson'un yerine Rami'yi ilk 11'de oynatırken, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu yedekler arasında bulunuyor.

21.09.2019 19:01Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de günün önemli maçında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ligde geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Ankaragücü de evinde Malatyaspor'a 4-0 yenilmişti.

Ersun Yanal bu maçta savunmada Zanka'nın yanında oynayan Jailson'un yerine Rami'ye şans veriyor. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nu riske edilmedi ve yedekler arasında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe:Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

MKE Ankaragücü:Korcan, Cebrail, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgill


MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(5)
KSK Lİ MESUT:Conconlar hemen atlarlar buraya... Hayde kendi çöplüğünüze haydeeee. Hav lamayın burada conconlar haydeeee...
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ADİOS AMİGOS:Ozanı sağ bek oynatan hocaya hoca demem murat sağlam ondan daha iyi sağ bek oynar.........
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GERCEKCİ:90 dk. sonra baslarlar gene aglamaya kural hatasi var diye.
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FENER:jailson gustavodan daha iyi
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GERÇEKÇİ:HAKEMSİZ BU TAKIM BİRŞEYE YARAMAZ
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