Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de günün önemli maçında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ligde geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Ankaragücü de evinde Malatyaspor'a 4-0 yenilmişti.

Ersun Yanal bu maçta savunmada Zanka'nın yanında oynayan Jailson'un yerine Rami'ye şans veriyor. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nu riske edilmedi ve yedekler arasında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe:Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

MKE Ankaragücü:Korcan, Cebrail, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgill