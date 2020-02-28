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Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı için geldiği Antalya Havalimanı'nda taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi. Futbolcular da forma imzalayıp, taraftarla fotoğraf çektirdi.

28.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:20

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak , Antalya'ya geldi. Sarı lacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Sarı lacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

FUTBOLCULAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Futbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Teknik direktör Ersun Yanal takım otobüsüne ilerlerken taraftarlar, "Ersun hoca güveniyoruz sana" diye seslendi. Fenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a

Fenerbahçe, Antalya, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
XD:güvenenler de aynı ersun gibi kendi söylediğine inanmayan tayfa
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KAPAK:Hayal aleminde yaşayan yalakalar
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ŞAMPİYON FENERBAHÇE:Güvenmeyenler zaten Fenerbahçede kaos yapmak isteyenler. Ersun Yanal ve Fenerbahçe Başkanımız Ali Koç gayet başarılıdır. Aynen böyle devam edip şampiyon olacağız.
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28.02.2020 19:50:15