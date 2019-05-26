Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali (Dk.46 İsmail), Jailson, Mehmet Ekici, Eljif, Dirar (Dk.83 Oğuz Kağan), Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal)

ANTALYASPOR: Ferhat - Nazım, Bahadır (Dk. 74 Hakan), Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton (Dk. 80 Doukara), Harun, Doğukan, Mevlüt (Dk. 75 Armel Drole)

GOL: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90+1 Moses (Fenerbahçe) - Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

SARI KART: Jailson (Fenerbahçe) - Doğukan Sinik, Diego, Amilton (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

13'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

16'ncı dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33'üncü dakikada sağ kanattan Amilton'un ortası ile arka direkte topla buluşan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

45+1'inci dakikada Harun Alpsoy'un ara pasında topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda top kale direğine çarparak dışarı gitti.

57'nci dakikada Dirar'ın kısa pasında kendi yarı alanından hareketlenen Amilton topla buluşarak Isla'dan sıyrıldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

64'üncü dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda top önce kaleci Volkan'a sonrasında ise direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Dirar kornere gönderdi.

69'uncu dakikada Moses rakiplerini geçerek topu Dirar'a aktardı. Dirar'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

82'nci dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Moses'in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa tekrar hamle yapan Moses, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

MEHMET TOPAL'A ÖNCE TEPKİ SONRA DESTEK

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. 3-1 sarı lacivertli takımın üstünlüğü ile son bulan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu bazı taraftarlarca ıslıklansa da statta bulunan diğer taraftarlar destek tezahüratlarında bulundu. Topal, kendisini ıslıklayanlara alkışlayarak karşılık verirken teknik direktör Ersun Yanal, tribünleri sakinleştirdi. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşma sonrası Mehmet Topal'a sarılarak destek oldu.

Kaynak: DHA