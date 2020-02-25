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Fenerbahçe, Antalyaspor'a Ersun Yanal ile hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

25.02.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:39Fenerbahçe, Antalyaspor'a Ersun Yanal ile hazırlanıyor

, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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