Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından ara vermeden bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

29.09.2019 15:26Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından ara vermeden bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmada Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen isimler yer almadı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Teknik ekip ve futbolcuların aileleri de antrenmanı takip etti. Çalışmanın bitmesiyle birlikte teknik ekip, futbolcular ve aileler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın tek idman yapacak. - İSTANBUL

Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:58 Hikmet Karaman: "Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"
17:56 Basketbol Süper Ligi
17:53 Nazilli belediyespor - altındağ belediyespor (fotoğraflar)
17:48 İttifak holding konyaspor - istikbal mobilya kayserispor maçının ardından
17:47 Türkiye Basketbol Süper Ligi: : Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyesi: 71
17:45 Karbel karaköprü belediyespor - çatalcaspor: 1-0
17:44 İzmir Arkas Körfez Yelken Yarışı sona erdi