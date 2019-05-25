Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Antalyaspor
'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri
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Kaynak: AA