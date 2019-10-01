Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

01.10.2019 11:44Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti. Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar



Antalyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:51 Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti
14:51 Altınova semt spor sahası hizmete açılacak
14:50 "Bu tabloyu değiştireceğiz, taraftarlar umutlarını yitirmesin"
14:50 Isparta'da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu
14:49 Corendon Yelken Takımı, İstanbul'dan birincilikle döndü
14:44 Toprak, 2020'de PATA Yamaha'da
14:40 Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı