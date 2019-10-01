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Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

01.10.2019 12:01Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti. Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.



Antalyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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