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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:19Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü 'la deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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