Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor
'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL