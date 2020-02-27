Haberler » Spor » Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:44Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Antalyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:31:00