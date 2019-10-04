Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hakemi kim, hangi kanalda ve muhtemel 11'leri ile ilgili merak edilen konuları mercek altına aldık.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

4 Ekim Cuma günü Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus; AVAR hakemleri olarak da Bahattin Duran görev alacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Aatif, Hakan Özmert, Dala

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU YOK

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ilk kez Galatasaray maçının son dakikalarında forma şansı bulmuştu. Ancak özel tabanlığındaki sıkıntı nedeniyle New York'a giden milli sol bek, bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues de forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK VAR

Kırmızı-Beyazlılar'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak sakatlıklar can sıkıcı. Bülent Korkmaz, orta sahanın önemli ismi Charles ile Harun Kavaklıdere'den yararlanamayacak. Antalyaspor'da ayrıca Malatya maçında asist yapan Arjantinli forvet oyuncusu Gustavo Blanco da zorlu Fenerbahçe deplasmanında görev yapamayacak.

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

4 Ekim Cuma

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray

6 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor