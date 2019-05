Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor 'u konuk edecek Fenerbahçe , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-laciverliler bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.- İstanbul Can Bartu Tesisleri