Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor
'u konuk edecek Fenerbahçe
, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-laciverliler bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
- İstanbul
Can Bartu Tesisleri
, Antalyaspor
, Fenerbahçe
, Spor
Kaynak: DHA