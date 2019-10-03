Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe, antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın akşam 20.30'da sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

03.10.2019 21:31Fenerbahçe, antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın akşam 20.30'da sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu arada Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Gary Rodrigues ve Victor Moses antrenmanda yer almadı.
İdmanın ardından Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.



Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:56 Marco Rose: Stadyumu zor bulmuşlar!
00:48 Maçın ardından
00:41 Basel maçının ardından
00:37 THY Euroleague: Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77
00:33 Marco Rose: "Beraberlik golü bizim için önemliydi"
00:26 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:24 Trabzonspor - Basel (EK FOTOĞRAFLAR)