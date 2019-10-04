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Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti!

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü Ufuk Akyol kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde evindeki ilk yenilgisini aldı.

04.10.2019 19:44

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele kırmızı-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Ufuk Akyol kaydetti. Bu sonuçla Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk kez Süper Lig'de bir iç saha maçını kaybetti.

FENERBAHÇE'NİN 8. HAFTADAKİ RAKİBİ DENİZLİSPOR

Süper Lig'in 8. haftasında, 11 puanda kalan Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Puanını 11'e çıkaran Antalyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

ISLA İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde ilk yarının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Isla'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

FERDİ KADROYA DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da kadroya girdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile oynanan derbi mücadelenin kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi, Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

ANTALYASPOR'DA ISAAC UNUTULMADI

Antalyasporlu futbolcular, kırmızı-beyazlı ekibin eski oyuncularından Isaac Promise'yi unutmadı. Antalyasporlu futbolcular kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Nijeryalı futbolcu için sahaya 'Rest in peace' pankartıyla çıktı.

Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti!

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR(52)
EFEDAYI:Sayın Ali Koç sen sicilden çok anlıyorsun ; bir de şu Ersun''un siciline baksaydın bu hatayı yapmazdın. . .
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TRAB61:Yarin gene haberi cikar kural hatasi var diye acincak hale düstünüz kuslar.
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SOKAKTAKİ FB LİDEN SKOR TARAFTARLARINA3:Milli maç arası sonrası herşey unutulur, Ersun devam eder, KOÇ umut dağıtır, Stat dolar, 1 nci yılında böyle oldu, bu 2 yıl yine böyle olacak, yol yakın iken dönmek gerek, yolda kalacağı belli bu takımın, aşağıda biri yazmış maçlara gitmeyelim, ürünleri almayalım, ne olacak gitmesende giden bedavacı çok, trübin desteği garanti, medya desteği arkasında, KOÇ giderse YILDIRIM gelecek o gelirse nemaları kesilecek biliyorlar, onların derdi FB nin başarısı değil FB den nemalanmak, daha ne söyleyim yıldır söylüyorum
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FEN1907:Kadiköyden cikis yok.
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CEMİL KOŞ KUŞUMU YOLDULAR:Ya hu bu Fenev den bi cacık olmaz niye boşuna üzülüyonuz. . .
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DOGRUNUN PESİNDE:Hakem maci katlediyor.bir an once su hakemlere care bulunmali.fenerin 2 peneltasini goz gore gore vermedi.
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5IKTAS1903:Kicimla güldüm.
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BY BİLEN:Antalyanın penaltısı ve muriç ve denize gösterilmeyen kırmızı kartları anlat
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14 3
THE FLAWLESS:ilk hafta arda kardeşler adlı fenerli hakem 3 4 penaltı verdi Gaziantep i doğradı.
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14 1
XX:haydi ali koc sikeci baskana bir alo deyiver hemen halleder
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