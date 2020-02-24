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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:28Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıkları için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında bulunduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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