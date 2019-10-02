Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine devam ediyor

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

02.10.2019 14:48Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine devam ediyor
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saat 11.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:47 Hidayet Türkoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum"
03:43 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
02:49 İrfan Buz: "Manisa maçını kazanıp, lider olacağız"
02:32 Şahika Ercümen'den altın madalya
23:59 Gol düellosu Liverpool'un
23:56 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
23:51 TOFAŞ: 84 - 71 Limoges