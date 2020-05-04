Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Fenerbahçe, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada 4'erli gruplar halinde saha antrenmanlarına başladı.

Fenerbahçe antrenmanlara başladı
04.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:57
Fenerbahçe, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada 4'erli gruplar halinde saha antrenmanlarına başladı.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren sarı-lacivertliler, belirlenen kurallar dahilinde 4'erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Spor, Haber
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Babel’den emeklilik sinyali: Galatasaray’la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim Spor
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
PSG, Mbappe’ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek Spor
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Beşiktaş, Volkan Babacan’ı Başakşehir’den bedavaya transfer edecek Spor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
River Plate Başkanı Rodolfo D’Onofrio: Falcao’ya kapılarımız açık, buraya dönebilir Spor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Spor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica’yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Spor
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz’e gelemeyince adasında mahsur kaldı Spor
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson’dan oluşan konsorsiyum Premier Lig’den kulüp satın alacak Spor
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Haberler››Spor››Fenerbahçe antrenmanlara başladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

16:22: Loris Karius, Beşiktaş'a büyük hayal kırıklığı yaşattı - Spor 16:19: Serena Williams, corona virüs nedeniyle kendisiyle maç yaptı - Spor 16:00: Develispor şampiyonluk rotasını belirledi - Spor 16:00: Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Beril Albayrak: "Kayseri'yi ve mantıyı çok özledim" - Spor 15:58: Loris Karius: "Bugün Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim" - Spor 15:46: Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak - Spor 15:17: Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var - Haber 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler 14:44: Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti - Spor 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler