Haberler» Güncel» Haber

Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

20.08.2019 15:20 Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Gazişehir Gaziantep maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42   Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya: "Akçakale Kudüs gibi olmadan harekat yapılmalıdır"
15:42   Osmangazi'ye modern bir pazar yeri daha
15:42   Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı
15:42   2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç kalacak
15:42   DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU-TAMAMI FTP'DE
15:42   Öztrak: "Sınırlarımız terör yuvası haline geldi"
15:42   Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs yolcularını rehin aldı