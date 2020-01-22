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Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

22.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:40Fenerbahçe ara vermedi
, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü evinde Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00'de başladı. Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncuları antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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