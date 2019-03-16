Fenerbahçe - Arkas Spor: 3-1

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Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe
, Arkas Spor
'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalde bugün aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.
SALON: Malatya
Merkez
HAKEMLER: Ozan Çağrı Sarıkaya
, Hüseyin Okumuş
FENERBAHÇE: Klinkenbeg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş
, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)
ARKAS SPOR: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
, Mert Matic, Radke ( Burak Mert
, Muhammet Kaya
, Bravo)
SETLER: 25-21, 22-25, 25-23, 25-23
SÜRE: 125 dakika (28, 31, 35, 31)
- Malatya
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Kaynak: DHA