16 Mart 2019, 00:18
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Fenerbahçe - Arkas Spor: 3-1

Fenerbahçe - Arkas Spor: 3-1

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalde  bugün aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

FENERBAHÇE: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)

ARKAS SPOR: Taht, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke ( Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)

SETLER: 25-21, 22-25, 25-23, 25-23

SÜRE: 125 dakika (28, 31, 35, 31)

- Malatya Sigorta, voleybol, Arkas Spor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA


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