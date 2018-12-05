05 Aralık 2018, 15:43
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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Ersun Yanal'la Görüştü

Sportif Direktör Comolli'nin "Koeman takımda kalacak." sözlerinin ardından Asbaşkan Semih Özsoy ile Teknik Direktör Ersun Yanal bir araya geldi.

Fenerbahçe'de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, Fenerbahçe asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

Sarı lacivertli kulüpte Sportif Direktör Comolli'nin Samandıra Tesisleri'nde Koeman ile ilgili söylediği, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an Koeman'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok" sözlerinin ardından flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

ERSUN YANAL İLE SEMİH ÖZSOY GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş'taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel görüşmenin bilgisine sadece Sözcü gazetesi ulaştı. Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde…

Asbaşkan Semih Özsoy'un aracı
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın aracı
Fenerbahçe,Ersun Yanal
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:43



YORUMLAR (32)
CEVAHİR: comolli ne derse o. bu simsara kulübün tapusunu verdiler. küme düşürmeden gitmeyecek
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VALE: Semih Özsoy''un aracı park ettiği yerin üstündeki tabelada 1905 yazması da çok ironik olmuş.
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TATAR: Tazminatı görüşmüşler dir
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BESİKTASJK: Fener seneye ptt 1.ligde :)))
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