Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Ersun Yanal'la Görüştü

Fenerbahçe'de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, Fenerbahçe asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

Sarı lacivertli kulüpte Sportif Direktör Comolli'nin Samandıra Tesisleri'nde Koeman ile ilgili söylediği, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an Koeman'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok" sözlerinin ardından flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

ERSUN YANAL İLE SEMİH ÖZSOY GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş'taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel görüşmenin bilgisine sadece Sözcü gazetesi ulaştı. Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde…

Asbaşkan Semih Özsoy'un aracı

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın aracı