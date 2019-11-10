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Fenerbahçe, Atatürk'ü andı

Fenerbahçe, Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünü Dolmabahçe Sarayı açıklarında yaptığı törenle andı.

10.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:30Fenerbahçe, Atatürk'ü andı
, Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünü Dolmabahçe Sarayı açıklarında yaptığı törenle andı.
Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki, Esra Nazlı Ercan ile Fenerbahçe A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı ve sporcular katıldı. 750 kişiyle gerçekleşen anma töreninde, saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.
(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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