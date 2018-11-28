Fenerbahçe, Avrupa'da 227. Kez Sahada

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan
'ın Dinamo Zagreb
takımını konuk edecek Fenerbahçe
, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
| Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
| UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
| UEFA Avrupa Ligi
|58
|30
|16
|12
|80
|55
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
| UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
| UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
|3
|1
|5
|11
|11
| TOPLAM
|226
|83
|47
|96
|282
|334
"Kupa 2"de 112 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.
Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.
Hırvatistan,Fenerbahçe,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:25