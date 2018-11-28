28 Kasım 2018, 09:25
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Fenerbahçe, Avrupa'da 227. Kez Sahada

Fenerbahçe, Avrupa

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

O G B M A Y
UEFA Kupası54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi5830 16 12 80 55
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 93 1 5 11 11
TOPLAM226 83 47 96 282 334



"Kupa 2"de 112 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı. Hırvatistan,Fenerbahçe,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:25



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