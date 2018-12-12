Fenerbahçe, Avrupa'da 228. Randevuda

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya
'nın Spartak Trnava
takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe
, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
| Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
| UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
| UEFA Avrupa Ligi
|59
|30
|17
|12
|80
|55
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
| UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
| UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
|3
|1
|5
|11
|11
| TOPLAM
|227
|83
|48
|96
|282
|334
"Kupa 2"de 113 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.
Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.
Slovakya,Fenerbahçe,Avrupa
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:25