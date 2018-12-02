02 Aralık 2018, 10:42
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Fenerbahçe Avrupa Liginde Gruptan Çıkınca Phillip Cocu Prim Kazandı

Fenerbahçe ile sözleşmesi henüz feshedilmeyen Phillip Cocu, takımın Avrupa Liginde gruptan çıkmasıyla birlikte 15 bin euroluk primin sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kalarak son maçlar öncesinde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Son 32'ye kalan sarı-lacivertlilerde ilginç bir gelişme yaşandı. Ankaragücü yenilgisi sonrası kovulan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin henüz feshedilmediği ortaya çıktı.

15 BİN EURO PRİM ALACAK

Sözleşmesinde "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkılması halinde prim alır" şeklinde bir madde bulunan 48 yaşındaki teknik adam, 15 bin euroluk primin sahibi oldu.

NEDEN HALA FESHEDİLMEDİ?

Peki Hollandalı teknik adamın sözleşmesi neden hala feshedilmedi? Çünkü Fenerbahçe ile 3 yıllık kontrat imzalayan Cocu, tazminat olarak sadece bu sezonun değil 3 sezonun parasını istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise bu sezonki maaşını vermek istediği belirtildi.

Tıkanma noktasına gelen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

02 Aralık 2018 Pazar 10:42



YORUMLAR (7)
YASİN ÖZ: ali koç büyük işadamı büyük başkanya herşeyi bilir yahudinin soyundan gelenden hayırmı çıkar. . . bunlar kin ve nefret ile beslenen seytanın askerleridir. . resmen battı fenerbahçe. . . böyle sözleşmemi yapılırya ayıptır. . .
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MURAT: Yazık çok yazık yattığı yerden bedavadan para haram olsun
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  • COCOŞ : Coco hakediyor demek terime gelince nie yirtiniyonuz o yirtinanlar o paralari birakip gidermi acaba durust olun lan biraz adamin hakkiysa vercen yada ona gore sozlesme yapacan cocoş kimdir la
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  • DOĞRU SÖZ : Ne bedava parasından bahsediyorsunuz, biraz mantıklı olun. Her ne kadar duygusal düşünsek de bu para cocunun hak ettiği para.
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MAX: vereceksin 3 senelik parasını peşin
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