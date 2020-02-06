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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

06.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:50Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.
Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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