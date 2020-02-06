Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe
, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.
Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.