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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

07.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:36Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.
Tesislerde kampa giren Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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