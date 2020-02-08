Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı Ümit Öztürk yönetiminde 8 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek. Aytemiz Alanyaspor Lig'de 4. sırada bulunurken, sarı lacivetli takım ise 5. sırada yerini koruyor. Fenerbahçe'nin alacağı 3 puan ile tablodaki sıralamada önemli değişiklikler olacak. Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı hakemi kim?

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor 'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor müsabakasını 3-1 kazanmıştı. Sarı kartlı Emre Belözoğlu Cumartesi akşamı gerçekleşecek randevuda yer almayacak. 8 Şubat Cumartesi günü 20.00'de Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek maç, BeIN Sport 1'de canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Sarı lacivertli takımın ev sahipliğinde oyanancak maçın hakemliğini Ümit Öztürk üstlenecek. İbrahim Çağlar Uyarcan birinci, İbrahim Bozbey ikici yardımcı hakem olurken, Onur Özütoprak ise dördüncü hakemliği yürütecek. Kadıköy'de gerçekleşecek Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı muhtemel 11'i ise şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse