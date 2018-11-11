Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor Maçından Notlar

Fenerbahçe
Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor
'la oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda Belçika
temsilci Anderlecht
'i 2-0 yendikleri maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.
Kırmızı kart cezalısı Jailson
Marques Siqueira'nın yerine sarı-lacivertlilerde, Mauricio Isla
ilk 11'de forma giydi.
Isla, orta sahanın merkezinde forma giyecek
Koeman, Şilili futbolcusu Isla'yı orta sahanın merkezinde oynattı.
Bu bölgede cezalı, kadro dışı ve sakat futbolcuların çok olması nedeniyle Hollandalı teknik adam, asıl mevkisi sağ bek olan Isla'yı ön liberoya çekti.
Kariyerinde daha önce ön liberoda forma giyen Isla, sarı-lacivertli formayla ise ilk defa bir maça bu bölgede başladı. Mehmet Topal
ve Benzia
kadroda
Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Mehmet Topal ile bir maçlığına teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Yassine Benzia
, Aytemiz Alanyaspor maçında yedekler arasında oturdu.
Son olarak 7 Ekim'deki Medipol Başakşehir
maçında forma giyen ve daha sonra sağ kasığından operasyon geçiren Mehmet, 1 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü. Tecrübeli futbolcu, tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'de oynayamazken, yedek kulübesinde forma şansı bekledi.
Geçen hafta Galatasaray
derbisinde oyundan alındıktan sonra sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle teknik sorumlu Koeman tarafından idari bir kararla Anderlecht maçı kadrosuna alınmaya Benzia da maça yedek kulübesinde başladı.
Fenerbahçe'de eksik çok
Fenerbahçe'de eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekti.
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray maçından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'nda ceza alan Roberto Soldado
ile Jailson, takımlarını bu maçta yalnız bıraktı.
Cezalı isimlerin dışında sakatlığı devam eden Mehmet Ekici
, Alper Potuk
, Tolga Ciğerci
, Oğuz Kağan Güçtekin
de kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel
, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe
, Carlos Kameni ile Ozan Tufan
da Koeman'ın kullanamadığı isimler oldu.
Alanyasporlu futbolcular Koray Şener
'i unutmadı
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'i unutmadı.
Maçın başlamasından önce bütün futbolcular ellerindeki karanfiller, Koray Şener'in kombinesinin bulunduğu Okul Açık Tribünü'ne gitti. Futbolcular ellerindeki karanfilleri tribünün önüne bıraktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar da Alanyasporlu futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.
Fenerbahçe'den anlamlı hareket
Fenerbahçe, sahaya Birleşmiş Milletler
Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketine destek vererek çıktı.
Sarı-lacivertli takım, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla tarihinde ilk kez farklı bir rengi formasında taşıdı.
Formada futbolcuların sırt numaraları ve isimleri bu maça özel olarak, HeForShe logosunun rengi olan magenta renginde oldu.
Magenta rengi, pembe ve mavinin eşit oranda karışımı ile elde edilen kurumsal renk olarak dikkati çekiyor.
Ayrıca sarı-lacivertli takımın formasınının kol kısımlarında ise HeForShe hareketinin logosu yer aldı.
Sarı-lacivertli futbolcular da sahaya HeForShe logosunun da yer aldığı "Birlikte eşitiz." pankartıyla çıktı.
Şehitler için saygı duruşu Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşu sırasında Maraton Tribünü'nde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Sergen Yalçın
kulübede yok
Aytemiz Alanyaspor'un hafta içinde sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, görevine bu maçta başlamadı.
Yalçın'ın takımın başında bu karşılaşmadan sonra geçeceği belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor'un başında sahaya ise teknik sorumlu olarak Mustafa Camunak çıktı.
Fenerbahçe,Aytemiz Alanyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 18:39