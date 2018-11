Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından

11 Kasım 2018 Pazar 22:20



Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor 'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, lig tablosundaki durumlarından dolayı takımda baskı olduğunu söyleyerek, "Tabloda daha iyi olmalıyız. Kazanmamız gereken bir maçtı. 2-0 galip geldiğimiz için mutluyum. Bir hafta 3 zorlu maçı bıraktık. Galatasaray Anderlecht , Alanyaspor. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımın saha içinde gösterdiklerinden dolayı mutluyum. Takım olduğumuzu gösterdiler. Disiplin bizim için önemliydi. Disiplini gösterdiler. 2-0'lık galibiyet her şeyden önemli. Takımın birinci hocası olmadan önce de gördüğüm bir şey vardı. O zaman da oyuncular çok çalışıyordu. Şu an dar alanda oynuyoruz. Geniş alanda oynarsanız rakibe pozisyon verirsiniz. Fenerbahçe zorlu bir periyot içerisinde. Bunları yaparken, bir yandan da çok iyi futbol oynayabiliriz. Benim için temel nokta; güçlü yanları gösterip, zayıf yanları göstermemek. Bunları yaptıkça oyuncuların öz güveni yukarı taşınıyor. Oyuncuların da bunları yapabildiğini gördük" dedi.Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Köybaşı ile taraftarlar arasında yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirtirken Hasan Ali'nin performansından dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi."HERHANGİ BİR ŞEY İÇİN SÖZ VEREMEM"Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalışmaya devam etmesi durumunda herhangi bir başarıya dair söz veremeyeceğini belirten Koeman, "Tek yapmam gereken çalışmak. Çok gelişmemiz gerekiyor. Lig sıralamasında yerimiz belli. Belki bu akşam başlangıç olur bizim için. Çok sakat oyuncumuz var. Kasım ve aralık ayında 9 karşılaşmamız var. Bir sonraki maç Trabzonspor deplasmanı. Bir milli takım arası var. Milli arada 15 oyuncumuzdan yoksun çalışacağız. Milli takımdaki oyuncular Trabzon deplasmanına giderken uçağa binmeden önce bizimle 1 gün olacak. Bu durumdan başa çıkmalıyız. Bu akşamki skor biraz olsun öz güven aşılamıştır" diye konuştu."3 TANE ZORLU MAÇ VARDI, İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"İsminin taraftarlar tarafından tezahürata konu edilmesine değinen Koeman, "Tezahüratları duymadım. Maçla ilgiliydim o anda. Sizin isminizi bağırmaları her zaman güzeldir. İki maç kaybettiğimiz zaman farklı bir durum olabilir. Kalıp kalmama durumu ile ilgili ben son derece rahatım. Çünkü antrenörlere neler oluyor gayet iyi biliyorum. 3 tane zorlu maç vardı. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hala çok geliştirmemiz nokta var" ifadelerini kullandı.Koeman ayrıca maç temposunun yoğunlaştığı dönemlerde Barış'ın da süreler alabileceğini söyledi."BEN SADECE BEKLİYORUM" Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Herkes açıklamalar yapabilir. Benim için onun böyle şeyler söylemesi güzel. Ama beni bilgilendirecekleri, neler olacağı ile ilgili bana bilgi verecekleri ana kadar ben herhangi reaksiyon göstermeyeceğim. Ben sadece bekliyorum. Bu konuda son derece rahatım. Bekleyelim, görelim" dedi.Erwin Koeman son olarak şampiyonluk yarışı ile ilgili gelen soruya, "Şampiyonluk konuşacak durumda değiliz" yanıtını verdi.CAMUNAK: "İKİNCİ GOLÜ YEDİKTEN SONRA TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK YAPTIK"Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, hafta başında yönetim kurulunun bu maç için kendisini görevlendirdiğinibelirterek, "Fenerbahçe üzerinde istatistikler üzerinde çalışmalar yaptık. Beklediğimiz üzere Fenerbahçe maça hızlı başladı. Çalışmamıza rağmen, Ayew'e olmaması gereken bir pozisyon vererek golü yedik. İkinci golü yedikten sonra taktiksel değişiklik yaptık. İkinci yarı hücumda daha iyi bir Alanyaspor vardı fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz" dedi.