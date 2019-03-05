Fenerbahçe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda saat 19.00'da karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- İstanbul
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Kaynak: DHA