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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

23.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:10Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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