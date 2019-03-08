Fenerbahçe, Başakşehir Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir
'e konuk olacak Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, karşılaşma için kampa girdi.
- İstanbul
Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA