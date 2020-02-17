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Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı

Ankaragücü yenilgisi sonrası zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de başkan yardımcısı olan Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.

17.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:23Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı

'de ile oynanacak derbi maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin başkan yardımcısı Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.

AYRILMA NEDENİ FİKİR AYRILIKLARI

Karaçam'ın ayrılma sebebinin ise yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Özellikle mali işler konusundaki uzmanlığıyla bilinen Burhan Karaçam, son gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yer almamıştı.

METİN ŞEN DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Bu arada, geride bıraktığımız dönemlerde Burhan Karaçam'dan önce kulübün efsane başkanı Ali Şen'in oğlu olan ve Ali Koç yönetiminde yer alan Metin Şen de görevinden ayrılmıştı.


Burhan Karaçam, Galatasaray, Fenerbahçe, Karaçam, Spor

HABER YORUMLARI (7)
ZİYAA:Ben de Ersun Yanal istifa etti sandım!.
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GICIK:Yaprak dökümü başladı. Birde gs yenerse. Ali Koç bile bırakır.
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TC:bir Türk milliyetçisiyim Ali Koçun siyasi kimliğin den dolayı fenerbahçemizin resmen hakkı yeniyor
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TC:aç tavuk kendini mısır ambarında görürmüş utanın yirmi bir yıl oldu hala neyin peşindesinizsiz fenerbahçe karşısında gerçekten büyükmüsünüz tabelaya bir bak dostum
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DOĞRUCU DAVUT:İŞTE FENER ŞİMDİ MAHVOLDU !!!
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KADİR:sen olur olmaz herşeye secde ediyosun herhalde herkesi kendin mi zannediyosun saf asaf
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FB:sizin secde ettiğiniz hocanızın uşakları yıkamadı istifa oluncamı mahvolacak FENERBAHÇE :)
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