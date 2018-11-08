Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anderlecht Maçının Yıldızı Valbuena'yı Ayakta Alkışladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Mathieu Valbuena gösterdiği performansla yıldızlaştı. 71. dakikada sol kanattan kaleyi yoklayan Valbuena'nın şutunda top ağları bulurken, 74. dakikada ise Frey'in attığı golün hazırlayıcısı oldu.

VALBUENA, TARAFTARLARI MEST ETTİ

Valbuena 1 gol 1 asistle oynarken maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarı ve teknik heyeti mest etti. Fransız futbolcu 82. dakikada yerini İsmail Köybaşı'ya bırakırken taraftarın tezahüratlarıyla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Valbuena oyundan çıkarken ayakta alkışladı.