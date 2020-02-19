Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın gündemi ve son dönemde yapıldığı iddia edilen hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi ve TFF ve hakemlere sert eleştirilerde bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle;

Dün gece oyun oynanırken, kural değişti. TFF'nin bir açıklaması var. Demek ki kurallar oyun oynanırken değişiyormuş. Bu toplantıyı yapmama kararı aldık ama arkadaşlar yoğun ilgi nedeniyle bu basın toplantısını 'Yapalım' dediler.

"WHATSAPP ÜSTÜNDEN KARAR ALINACAKTI"

Hepinizin bildiği pozisyonlar bunlar ama bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. 4. hafta Alanyaspor maçıyla başladı, sizinle paylaştığımız pozisyonlar bize göre yoruma açık olmayan pozisyonlar. 2 kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Bizi üzen bunun ele alınma şekliydi. Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur açıklaması yapıldı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alınacaktı. IFAB kararı okunmadı. Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen, bize gelince verilmeyen Jailson'la aynı şekilde olan bir el var.

"1 HAFTA SONRA BİZ YAPINCA TEKRAR EDİLDİ"

Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen, bize gelince verilmeyen Jailson'la aynı şekilde olan bir el var. Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Tüm Türkiye'nin tartıştığı bir maç olmasına rağmen ertesi hafta maç aldı Arda Kardeşler. Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi, 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi ama bu doğru karardı.

"NE FENERASYON KALMIŞTI, NE ZORLU..."

4 dakika 17 saniye Göztepe maçında bizim golümüz hakkında istişare edildi. Ne edildi bilmiyorum. Aut atışına korner verildi, döndü gol oldu. Bir derbi deplasmanında yanlış bir taç kararı verilip gol olunca, ortalık yangın yeriydi. Trabzonspor maçında Max Kruse'nin hiçbir temasının olmamasına rağmen golümüzün verilmemesini de gördünüz. Bizim lehimize olsa ne 'Fenerasyon' kalmıştı, ne Zorlu toplantısı, ne başka bir şey.

"ANTALYASPOR VE ALANYASPOR, BARDAĞI TAŞIRDI"

20. haftada orta hakem ısrarla kendisini çağırmasını istediğini ancak VAR hakeminin çağırmadığını söylüyor. Ankaragücü maçı... O maç oynanırken fark etmedik. Kadrosunu oturtmayan, henüz hazır olmayan Ankaragücü'nü bizi yendikleri için tebrik ediyorum. Golden önce el var. Vedat'a bir hareket var ama %50 - %50. Bizim lehimize ne yapılıyor diye baktık, Ankaragücü'nün 2-1 yendiğimiz maçta Zanka'nın ilk golünde aut verilmesi gerekiyordu, ancak korner verdiler. 'Haksız 2 puan almışsınız' denebilir. Burada 14-15 puandan bahsediyoruz. Yarısını hesabımıza saysanız, tablonun nasıl değişeceğini göreceksiniz. Antalyaspor ve Alanyaspor maçları bizler için bardağı taşırdı.

"14-15 PUANDAN BAHSEDİYORUZ"

Burada 14-15 puandan bahsediyoruz. Bunun sadece yarısını saysanız, tablonun ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Tabii bunlar saha içinde yaşananlar, bunun bir de saha dışında yaşananları var. TFF, aldığı kararlarla sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, tüm yarışın tamamını kökünden etkilemiştir. Sezon ilerledikçe etki daha da artacak, göreceksiniz. Teknolojik nimet iyi niyetle kullanılmadığı zaman bu nimet iyi bir sonuç vermiyor.

"HAKEMLER CİN GİBİDİR"

Kazandığımız 11 maçın 9'unda hakemler bir sonraki hafta maç alamamışlar. Bu dünyayı bilenler bilir, hakemler ne ister? Hakemler yeni ortamda bol bol maç yönetmek, para kazanmak ister. Hakemlere mesaj nasıl verilir? Her hafta açıklanan hakem hatalarıyla. Bu aslında ödül ve ceza sistemidir. Futbol camiasında şöyle denir, "Hakemler cin gibidir, atamalarına bakarlar ve mesajı alırlar. Bir takımı katlettikten sonra maç alırsa, mesajı da net şekilde alır."

"ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA CÜRETKAR TAVIRLAR"

Kayserispor maçında müthiş kötü bir yönetim sergileyen Arda Kardeşler ve Turgay Kaan Numanoğlu ikilisi, bir sonraki hafta Göztepe-Malatya maçına atandılar. Bundan daha iyi mesaj veremezsiniz. Hakemler, söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları son derece cüretkar tavırları, ürkütücü boyutta olan cüretkar tavırlarını nasıl yorumlayacağımızı, ölçeceğimizi size bırakıyorum.

"BU CESARETİ NEREDEN BULUYORLAR"

VAR protokolünü tamamen hiçe sayan uygulamalar... Hakemler bu cesareti nereden buluyor? Kime güveniyorlar. Kariyerlerini risk altına alacak şekilde kasıtlı kararlarda kime güveniyorlar? Görüyorum ki teknolojiyi de doğru düzgün kullanmıyoruz. Kenara gidip bazı pozisyonları izlememeleri akıl alabilir gibi değil.

"SORUYORUZ NEDEN? DOSYA SAĞLAM OLSUNMUŞ"

Kayserispor maçında bir diyalog oluyor. Emre'ye ceza vermek için gazetelerde 'Şöyle dedi, böyle dedi' diye haberler çıkartılıyor. Mevzuata göre o olayla ilgili ceza verilemez. Ancak hakemden ek rapor isteniyor. Soruyoruz neden? Dosya sağlam olsunmuş. Sen ceza veremeyeceğin olaya neden rapor istiyorsun? Çünkü hakemlere mesaj veriliyor. Vedat Muriqi'nin sevki de meydan okumadır, zorlamayla yapılan hamledir.

"TRANSFER YAPMASI SAKINCALI TAKIM F.BAHÇE"

Harcama limitleri konusunda çok uğraştık. Çok ihtiyacımız olan transferleri yapmamızın önü kesildi, engellendi. Yerel Finansal Fair-Play konu 2+2=4 değil. Birçok subjektif konu var. Transferin son iki gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Tam sınırda tutulduk. Sadık Çiftpınar kardeşime teşekkür ederim, bu seneki maaşında fedakarlık yaptı ve Simon Falette'nin lisansını çıkardık. Başka takımlara da son iki gün çıktı ama onlar bunun çıkacağını biliyordu, biz bilmiyorduk. Koskoca Süper Lig'de pek çok takım transfer yaptı, pek çok takımın finansal durumları ortadayken onlar transfer yaptı ama tek transfer yapması sakıncalı takım Fenerbahçe oldu.

"ALİ KOÇ, YANAL, OYUNCULAR NASIL YORUMLAMALI?"

Sezon başından beri Fenerbahçe'nin golünü nasıl vermeyiz, nasıl transfer yaptırmayız, futbolcularına nasıl ceza veririz, maçı yöneten hakemlere nasıl mesaj veririz gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Kamuoyu da bize karşı yapılanlar hakkında yorum yapmaktadır. Peki Ali Koç, Ersun Yanal, kaptanlar, oyuncular, yabancı oyuncular, Yönetim kurulu bunları nasıl yorumlamalı?

"BU HAFTA BAKALIM MENÜDE NE VAR?"

'Bunlar basit hatası' diyebilirsiniz. Bunu diyecekler. Resmin bütününe baktığınızda, basit hata, futbolun doğal akışı ile bunlar açıklanamaz. Sadece hakem hataları değil, diğer şeylere de bakmalısınız. Hakem hataları bir standardı geçmiştir. En çok Fenerbahçe'nin canı yandı ama sıkıntı yaşayan sadece biz değiliz. Futbol dışı ve futbolcu içi unsurlarda birçok kulüp bizim olduğumuz noktaya gelecek. Şikayet edenlerin sayısı artacak. Bu gidişatın değişmesini beklerken, her hafta yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu hafta bakalım menüde ne var? İnşallah bir şey yoktur.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR FUTBOL MÜHENDİSLİĞİ"

Türk futbolu bugüne kadar görülmemiş bir futbol mühendisliği ile karşı karşıyadır. VAR odasından haberlerin medyaya işlenmesine kadar organize mühendislik! Buna fikstürü de ekleyebilirsiniz. 4-5 hafta geçti, sezonun geri kalan fikstürü belirlenmedi. Neden fikstür 25. haftaya kadar belli? Bunu bir inceleyin, zahmet edip bakarsanız iyi olur.

"ADİL BİR REKABET ORTAMI VAR MI?"

Türk futbolunda adil bir rekabet ortamı var diyebilir miyiz? Dün de bugün de. Bu eksiklik herkesin en büyük eksikliği durumuna gelmelidir. Masa başı olaylara çok fazla vakit harcıyoruz ama yapısal sorunlara bu kadar vakit harcamıyoruz.

"NE KADAR NAİF BEKLENTİLER İÇİNDEYMİŞİZ"

Haziran 2019'da TFF seçimleri yapıldı, biz çok ümitliydik. Türk futbolunun yapısal sorunlarını gidermek ve sürdürülebilir rekabetçi hale getirmek adına, özellikle de hasret kaldığımız adil rekabet ortamı için umutluyduk. TFF kurullarına isim vermeyeceğimizi söyledik. Zaten gördük ki versek de liste hazırmış. 8 aylık sürede yaşadıklarımız ve öğrendiklerimizden sonra ne kadar naif beklentiler içinde olduğumuzu kabullenmek zorunda kaldık. Ümitsizliğe kapılmamıza sebebiyet veren başka unsurlar da var. TFF başkanının nasıl belirlendiğini, yönetim kurullarının nasıl oluşturduğunu, kurallara kimin nasıl adam soktuğunu daha iyi anladık.

"BÜROKRATLAR, BELEDİYE YÖNETİCİLERİYLE OLMAZ"

Kabullendikçe gördük ki bu kafayla, bu zihniyetle bundan sonraki yönetimler için de böyle davranıldıkça çok fazla yol kat edilemeyecek. Türk futbolu, bürokratlardan, belediyeden yöneticilik yapmış kişilerden, futbolla ilgisi olmayan kamu ihaleleriyle ilgilenenlerle ilerleyemez. TFF'deki iki kişiden bahsedecektim de arkadaşlarımla konuştuk, şu an için söylemiyorum. Birinin Fenerbahçe'ye karşı tutumundan... Birinin de futbolla alakası olmayan, hiçbirinizin TFF'ye gelene kadar daha önce tanımadığı ve asıl görevinin ne olduğunu anlatacaktım. Ancak arkadaşların ricası üzerine bu konuya girmeyeceğim.

"NİHAT BEY'E KIRGINIZ, KIZGINIZ"

Nihat Özdemir 18 yıl Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, Fenerbahçe'ye mesai harcamıştır. Şahsı bir problemim yok. Söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız.

Buradaki UEFA maçı öncesi bizi ziyarete geldi ve o dönem kendisinin de içinde bulunduğu TFF hakkında serzenişlerde bulundu. Ancak bir hafta sonra 'Ali Koç ve ekibi, beklentilerin çok uzağında kaldı. Günah keçisi arıyorlar, üzülüyorum' dedi. Sonra da geçenlerde bir yakın çevre haberi çıktı, orada da bizi siyasete itiyor ve tribünleri kışkırtmakla suçluyor. Daha önce de 'Fenerbahçe'nin başarısı dua edenler için kimsenin kötü konuşmasına gerek yok' demiştir. Nihat Bey'in başarılı olmasını istiyorduk ama işini neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta sıkıntı çekiyoruz.

"SÖYLEDİKLERİMİZİ TFF BAŞKANI UMURSAMALIDIR"

Zorlu'da bir toplantı oldu, Türk futbolu dizayn ediliyor diye algılar yapıldı. Daha sonra başka başkanlarla konuştuğunu da söyledi, keşke daha evvel açıklasaydı.

%30-%40 konusu var. Bunun Fenerbahçe için arttırıldığı söylendi. Ancak bu talebin gerçek sahibi hiç açıklanmadı. Bir toplantıdan sonra 'Fikret Orman ve Adil Gevrek' dedi. Aslında bu kısmen doğru, kısmen değil. Orada da gerçek talep sahibini söylemedi. Hangi Nihat Bey ile irtibat kuracağımızı kestiremiyoruz. İnşallah bu süreç normalleşir. Bizler Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi TFF Başkanı umursamalıdır, umursamaz tavırlar olamaz.

"ASIL SORUNUMUZ TURKUVAZ MEDYA GRUBUYLA..."

Birileri çok rahatsız oldu sanırım, gerek kulübümüze, gerekse şahsıma algı operasyonu var. Aslında kara propaganda yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra bilhassa başka bir noktaya geldi. Geçen gün divan kurulunda 24 demiştim, bugün 32 olmuş. Kulübümüz ve ben, 114 günde 32 kez olumsuz olarak trend topic yapılmışız sosyal medyada. Bu sosyal medyanın olağan akışına aykırı bir durum. O kadar kolay, sahte hesaplarla yapılıyor ki bizim için bir kıymeti kalmadı. Bizim asıl sorunumuz Turkuvaz Medya grubuyla ya da onların sorunu bizimle. Bu kadar saldırı ve propagandaya rağmen kimseyi tesislerimizden de men etmedik. Ben seçim zamanında bir teşekkür etmiştim onlara. Seçim kampanyamda medyayı çok kullanmamıştım, son hafta herkese ziyarette bulunmuştum. Fenerbahçe tarihinin en geniş kapsamlı seçimine giderken benimle ilgili bir tane olumlu haber yapmamışlardı, ben de onlara çok teşekkür etmiştim. Onların sayesinde gençler, konuya objektif bakabilenler neyin ne olduğunu anlamıştı.

"FANTASTİK HİKAYELER VARDI KANALLARINDA"

Bana göre oldukça ucuz şekilde bezenmiş bir program için teşekkür ediyorum. Fantastik hikayeler vardı haber kanallarında. Birbirine dağıtan olmuş. Bu program sayesinde, anlattıklarımızın ne kadar kuvvetli olduğu belli oldu. Bana göre oldukça ucuz şekilde bezenmiş bir program için teşekkür ediyorum. Fantastik hikayeler vardı haber kanallarında. Birbirine dağıtan olmuş.

"BARİ ŞEREFİNİZ ÜSTÜNE YEMİN ETMEYİN"

Bir kanalı açtım, bir hikaye yazıyorlar. Her türlü şerefi, haysiyeti üzerine yemin ediyor. Ben hocayı kabul etmiyormuşum, hoca idmana çıkmamış... İşin komik tarafı iki saat evvel idmandaydık, hep beraber yemek yedik, toplantı yaptık. Sonra pazartesi akşamı oynanan maçı beraber izledik. Eve bir geldim, aylardır randevu vermiyormuşum, görüşmüyormuşum, kaptanla kavgalıymış... Geçen sene Philipp Cocu ile ilgili hata yapmıştınız, sizi uyarmıştım. Bari şerefiniz üstüne yemin etmeyin.

"BAZI ŞEYLER ARTIK VAR ODASINDA KURGULANIYOR"

Teknoloji nimettir, bir sürü fayda getirir. Teknolojiyi kullanan insanın niyeti önemlidir. Hatayı VAR ile düzeltmek mümkünken göz göre göre bu yoldan sapılmasında iyi niyet görmüyorum. Futbolun her yerinde teknoloji var. Teknolojiyi kullanan insanların niyeti çok önemli. Eskiden sahada kurgulanan bazı şeyler, artık VAR odasında kurgulanıyor. Yayıncı kuruluş tüm görüntüleri VAR'a yolluyor. beIN SPORTS'a çıktığım programda da dediğim gibi basketbolda, voleybolda olduğu gibi challenge hakkı verilsin. VAR'ın çok daha iyi kullanılabileceğine inanıyorum. Bir sonraki seçim ne zaman olacak bilmiyoruz ama bu şekilde yönetim kurulu belirlemek bir fayda vermiyor. Burada bahsettiğim konular sadece Fenerbahçe'nin değil, hepimizin sorunları. Bu bir takımın çözebileceği sorunlar değil. Gelin, hep birlikte çözelim.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK DEVAM EDECEK"

Sportif direktörlük devam edecek. Yakında 'Camiaya Sesleniş' programı yapacağız ve oraya basını da çağırmayı düşünüyoruz. Ancak bugün, bu konunun yeri değil. Burada Fenerbahçe'nin siyasete karışmadığını, Fenerbahçe'ye yapılanları anlatmak için buradayız. Comolli'yi konuşmanın yeri burası değil.

"MÜJDAT YETKİNER, ALLAH BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"

Fenerbahçe'de efsane olmuş Müjdat Yetkiner'in propaganda amaçlı şeyler söylemesi... Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Camiamızın şu günlerde bilhassa iletişim konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunlar tesadüfen söylenen şeyler değil. Her türlü desteğe ihtiyacımız var, destek olmayacaklara da köstek olmayın diyorum.

"YARIŞIN DIŞINA İTİLMEYE ÇALIŞILIYORUZ"

2011'de alın terimizle kazandığımız kupayı almaya çalıştılar. Bugün de yarışın dışına itilmeye çalışılıyoruz. Camiamızın şu günlerde bilhassa iletişim konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunlar tesadüfen söylenen şeyler değil. Her türlü desteğe ihtiyacımız var, destek olmayacaklara da köstek olmayın diyorum.