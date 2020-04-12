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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor

Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İki isim de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'ın transferine sıcak bakıyor.

12.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:24

Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in isimleri Fenerbahçe ile anılsa da Sarı-Lacivertliler şu ana kadar girişimde bulunmadı ancak Başkan Ali Koç'un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmuyor, ikiliye kapılar kapalı tutulmuyor. 4 yıl önce hem yerli hem de ligin en iyi bekleri olarak kabul edilen iki yıldızın Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalıp ezeli rakip Beşiktaş'a kaptırılmasının geçmiş dönemin hataları olarak kabul ediliyor.

Ali Koç, Beşiktaş'ın iki yıldızla görüştüğü bir dönemde etik açıdan herhangi bir girişimin doğru olmayacağına inanıyor. Gökhan ve Caner'in siyah-beyazlılarla anlaşamaması halinde oluşacak şartlara göre tavır alınabileceği belirtiliyor. Sağ ve sol bek arayışındaki sarı-lacivertlilerde; camiayı tanıyan, Koç'la yöneticilik yıllarında hep iyi ilişkileri bulunan ve bonservissiz olan iki yıldızın; Fenerbahçe'ye tam uyacak isimler olduğu biliniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor

EMRE BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Sarı-lacivertlilerde yavaş yavaş takım üzerinde sorumluluk almaya başlayan Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan Gönül hem de Caner Erkin'le iyi ilişkileri bulunuyor. Emre'nin Milli Takım ile Fenerbahçe'de aynı takımda oynadığı ve şampiyonluk yaşadığı isimlerle her zaman iyi arkadaşlıklarının olması dikkat çekiyor.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler; Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ayrıldığı günden bu yana takımın sorun yaşadığına inanıyor. Sağ ve sol bekte hem kendilerinin hem de geçmiş yönetimin transferde isteneni sağlayamadığı aktarılıyor. 4 yıldır her sezon başında bu sorunun gündeme gelmesinin büyük bir kulübe uymadığı belirtiliyor. Özellikle Gökhan'ın ayrılmasının doğru bulunmadığı, Caner'in de Inter'den dönerken Fenerbahçe'ye kazandırılmamasının yanlış olduğu vurgulanıyor.

BİR TÜRLÜ İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Sağ bek ve sol bek konusunda 2016'dan beri bir türlü istikrar sağlanamadı. Fenerbahçe'de sağ bekte sırasıyla Şener, Van der Wiel, Isla, Dirar, Murat Sağlam gibi isimler oynarken; sol bekte İsmail Köybaşı geldi, gitti ve Hasan Ali de yıllardır tek kaldı.

(Skorer)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan’a sıcak bakıyor
Etiketler: Gökhan Gönül, Caner Erkin, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor
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Yorumlar (4)
KOPMAYİN:Gökhan tamamda caner o takıma geldiği gün fenerbahçeyi birakarim
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FATİH:Allah akıl fikir vere. Ali''yi de kaybettik.
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ZİYAA:Yapma başkan! Hata yapıyorsun... İşi bitmiş bunların...
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ÇOMAR SAVAR:Ne kadar boş işler ya. Adamlar kaç yaşında artık gençlere yönelin. Vizyonsuzsunuz.
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