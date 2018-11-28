28 Kasım 2018, 15:58
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin Görevini Kısıtladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü gidişin mimarı olarak gösterilen Damien Comolli'nin yetkilerini kısıtlama kararı aldı.

Fenerbahçe'deki kıyımdan Sportif Direktör Damien Comolli de nasibini aldı. Sezon başından beri kadro dışı kararlarının alındığı, hocaların gönderildiği sarı-lacivertlilerde, kötü gidişin mimarı olarak eleştiri oklarına hedef olan Comolli'nin yetkileri kısıtlandı. Aldığı oyuncuların maliyet ve performansı tartışma konusu olan Fransız, artık transferde karar değil, tavsiye verecek.

İpler ise futbol şube sorumluluğuna getirilen yönetici Selahattin Baki'nin elinde olacak. Daha önce İngiliz ekibi Sheffield United'da yönetici olarak görev yapan ve transfer piyasasına da hakim olan Baki, sarı-lacivertlilerde de tam yetkili olarak takviye çalışmalarını yönetecek. Comolli, sadece görüşmelerde masaya oturan adam rolünü üslenecek.

HER ŞEY SİL BAŞTAN

Samandıra'da yoğun mesai harcayan Selahattin Baki, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takımın içinde bulunduğu psikolojiden çıkması için çaba harcarken, transfer için de gaza basmış durumda. Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde ara dönemde transferin pek mümkün görünmediği açıklamasının aksine, sarı-lacivertliler artık 3-4 takviye planlıyor.

Transfer sadece futbolcuları da kapsamıyor. Yeni bir hoca için de görüşmeler başladı. Comolli-Baki değişikliğindeki önemli detay ise Türk oyunculara ve hocalara sıcak bakmayan Fransız'ın yetkilerinin kısıtlanmasıyla, transfer politikasının da baştan aşağı değişecek olması. Son gelişmelerin ardından Ersun Yanal'ın da F.Bahçe'ye yakın olduğu aşikar.

(Türkiye)

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:58



YORUMLAR (7)
HASAN: Kendi yetkilernidekıtlaması lazım
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NEVZAT : Ali Koç mezara girmeden kurtuluş yok
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ERDAL2: ali koç 3 temmuzda fb küme düşürün diye bağıran adam değilmiydi o gün yapamadığını başkan olarak yapacak hala nasıl güveniyorsunuz ali koça
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ERSİN: eski kötü günlrimizi ara olduk aziz baskana yapilan haksizliklardan bir taraftar olarak özür diliyorum.
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SAM: ali koçu seçenler kına yaksın şimdi
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